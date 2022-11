Volotea lancia il nuovo volo da Bergamo a Lione

Un nuovo collegamento verso la Francia per Volotea. La compagnia aerea ha annunciato il lancio del collegamento tra l'aeroporto di Milano Bergamo e Lione, che portano a 6 i voli in partenza dallo scalo lombardo, di cui 3 domestici e 3 internazionali.

Il collegamento verso Lione sarà operato dal 6 di aprile con 2 frequenze alla settimana: i voli decolleranno infatti ogni giovedì e domenica. In totale saranno messi a disposizione dei viaggiatori 27.200 posti su 150 collegamenti che si vanno ad aggiungere a quelli operati sempre dal Caravaggio verso Lampedusa, Pantelleria e Olbia e a quelli verso Oviedo e Nantes.



"Per la prossima estate i viaggiatori in partenza dal Caravaggio possono scegliere se pianificare una vacanza all’insegna del relax e del bel mare italiano oppure optare per l’estero e visitare due vivaci località francesi, come Lione e Nantes, o la capitale delle Asturie nella Spagna del Nord – spiega Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea in una nota -. Allo stesso tempo, non va dimenticato che le nuove destinazioni aumenteranno il flusso di viaggiatori incoming, desiderosi di raggiungere Milano Bergamo e visitare le bellezze dell’intero territorio lombardo, sostenendo così l’economia locale”.