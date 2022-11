Singapore Airlines rinuncia all’A380 per i voli da New York

Singapore Airlines non volerà più con l’A380 da New York. Secondo quanto riferito dal portavoce della compagnia aerea James Boyd a Travel Weekly, dal 15 maggio 2023 il vettore servirà la rotta che collega il Jfk a Singapore utilizzando i Boeing 777-300ER e riducendo così la capacità sulla tratta.

La compagnia rinuncia così al gigante di Airbus che aveva posizionato nello scalo americano solo nel marzo scorso.



L’aeromobile di casa Boeing offrirà quattro suite in prima classe, due in meno rispetto all’A380.



Nessuna novità invece per i voli Singapore-Newark, operati con A350-900.