easyJet assume gli over 45: via alla campagna di recruiting

Una novità nel mondo del recruiting: easyJet ha lanciato una campagna per assumere gli over 45 come membri dell’equipaggio a bordo dei suoi velivoli. Il vettore sta incoraggiando i candidati a fare domanda, come spiega Michael Brown, director of cabin services della compagnia: “Se hai una passione per i viaggi e le persone e desideri un lavoro diverso ogni giorno - dice – non vediamo l’ora ddi darti il benvenuto a bordo dei nostri aerei”.

La nuova campagna di recruiting, speiga TTG Media, fa seguito a una ricerca condotta da easyJet tra 2.000 adulti britannici di età superiore ai 45 anni. Dalle risposte date emerge come il 78% di loro vorrebbe affrontare una nuova sfida professionale, una volta che i figli hanno lasciato la famiglia. Oltre la metà (57%) degli intervistati ha poi dichiarato di sperare di intraprendere una nuova carriera in qualcosa di cui siano veramente appassionati.