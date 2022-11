Sciopero Tap Portugal: a terra la metà dei voli tra l'8 e il 9 dicembre

Due giorni di sciopero che potranno procurare diversi problemi a chi volerà con Tap Portugal nei giorni dell'Immacolata. I dipendenti del vettore infatti incrocieranno le braccia tra l'8 e il 9 dicembre e la protesta causerà lo stop di 360 voli della compagnia, quasi la metà di quelli programmati.

La protesta, come riporta simpleflying.com lo sciopero è legato al mancato raggiungimento di un accordo con i sindacati del personale di bordo. I voli, come precisato dalla compagnia, potrebbero essere modificati tra il 28 novembre e il 19 dicembre.



Le cancellazioni previste procureranno al vettore una perdita pari a circa 8,3 milioni di dollari. In totale gli stop riguarderanno circa 50mila passeggeri nei due giorni della protesta.