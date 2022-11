Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è tornato a parlare del futuro di Ita Airways.

Durante la presentazione della manovra di bilancio infatti, il ministro ha spiegato che la trattativa per la privatizzazione della compagnia di bandiera è ancora aperta e che Lufthansa è ancora interessata.



“La data room di Ita Airways è aperta – ha spiegato Giorgetti in una nota ripresa da Il Tempo -; Lufthansa è sempre interessata e siamo aperti ovviamente a coloro che vogliano partecipare. Ribadisco, è un’operazione che mira a trovare un partner industriale solido, che garantisca un futuro certo per la compagnia aerea”.