Nasce Fly Atlantic, nuovo vettore per il lungo raggio low cost con base a Belfast

Arriva da Belfast il nuovo progetto per un vettore low cost protagonista nei collegamenti transatlantici tra Europa e Nord America, il cui debutto è previsto per il 2024. La compagnia si chiama si chiamerà Fly Atlantic e nelle intenzioni dei tre fondatori c’è quella di partire con sei aerei (che potrebbero essere 737 Max oppure gli A321) per poi salire a 18 velivoli entro il 2028.

Secondo quanto riportato da Simpleflying alle spalle del progetto ci sono Andrew Pyne, che dovrebbe ricoprire il ruolo di ceo che ha già avuto in Cobalt Air oltre ad essere stato advisor di Wow Air, Guy Maclean come chief operating officer e Paul Simmons, anche loro due con un passato in Cobalt.



"La nostra visione è di Belfast come un forte hub dell'aviazione che collega Europa e Nord America – ha detto Pyne nella conferenza stampa di presentazione -. La mancanza di servizi aerei transatlantici diretti è stata chiaramente un ostacolo allo sviluppo economico e turistico dell'Irlanda del Nord”.