Bufera di neve a New York, voli cancellati

Eccezionale nevicata a New York. Le precipitazioni nella città Usa sono arrivare a due metri d'altezza e diversi media stanno già parladno di 'tempesta storica'.

Come riporta ansa.it l'intensità della nevicata ha bloccato diverse strade nello Stato di New York e ha anche costretto alla cancellazione di diversi voli. A complicare la situazione è il periodo dell'anno: mancano infatti pochi giorni al Thanksgiving, quando gli americani intensificano gli spostamenti per riunirsi con le famiglie.



Le aree più colpite sono quelle del Lagio Ontario e la zona a nord di Buffalo.