Emirates, al via a dicembre il codeshare con Gulf Air

Prenderà il via a dicembre il nuovo accordo di codeshare tra Emirates e Gulf Air. L'intesa è stata firmata in occasione del Bahrain Airshow, dal presidente di Emirates Airlines Tim Clark e dall’amministratore delegato di Gulf Air, Waleed Al Alawi, alla presenza di Zayed R. Alzayani, presidente del consiglio di amministrazione di Gulf Air.

La partnership ampliata vedrà Gulf Air inserire il proprio codice di marketing 'GF' sui voli operati da Emirates oltre Dubai verso una selezione di alcuni dei più attraenti hotspot turistici globali.



La nuova partnership offrirà inoltre ai clienti biglietti e check-in combinati, una politica unificata, trasferimenti per i bagagli in un'unica soluzione e tariffe singole competitive su un viaggio con più compagnie aeree in caso di coincidenza con Emirates.



“Siamo lieti di collaborare con Gulf Air per offrire ai loro clienti la possibilità di accedere a maggiori collegamenti verso destinazioni uniche sulla nostra rete, integrate dal servizio di volo e dall'ospitalità esclusiva di Emirates durante il loro viaggio da Dubai. Non vediamo l'ora di lavorare insieme e creare nuove occasioni di collaborazione con Gulf Air anche in futuro, rafforzando ulteriormente la nostra relazione”, ha dichiarato Clark.



"Il nostro rapporto con Emirates - aggiunge Waleed Al Alawi - è sempre stato forte e oggi stiamo raggiungendo un livello di collaborazione più elevato con molte più opportunità all'orizzonte tra i due vettori. Questa partnership consentirà a entrambi di offrire ai passeggeri un'esperienza migliore e di ampliare le loro opzioni di viaggio".