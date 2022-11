Corte Ue: gli aiuti ai vettori per le rotte su Cagliari e Olbia sono legittimi

La Corte di giustizia Ue dà ragione a Volotea e easyJet nella querelle sugli aiuti di stato per le rotte su Cagliari e Olbia.

Con la sentenza emanata nella giornata di ieri, l'organo europeo ha dichiarato legittimi i ricorsi delle due compagnie contro la decisione della Commissione sugli aiuti di Stati, dichiarando nulle le sentenze che avevano respinto le obiezioni dei vettori.



Come riporta lanuovasardegna.it, la Corte Ue ha ricordato tutti i requisiti necessari per poter qualificare un finanziamento come aiuto di stato: tra queste, il fatto che il versamento conceda un vantaggio a chi ne è beneficiario. Ed è proprio questa circostanza a far cadere le obiezioni agli aiuti ricevuti dai vettori, secondo la Corte Ue.