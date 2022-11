Non ha cambiato gli equilibri del traffico aereo negli aeroporti italiani la pandemia. E’ quanto emerge dai dati Assaeroporti relativi ai primi nove mesi di quest’anno che, in termini di traffico passeggeri, fanno registrare pochi scostamenti rispetto alla classifica degli scali del 2019 e mettono in luce come a determinare gli equilibri sia sostanzialmente il traffico generato dalle compagnie aeree low cost, quelle che hanno portato negli ultimi anni Bergamo al ruolo di terza forza in Italia.

La top ten come sempre è dominata dai due hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, anche se la distanza tra i due scali si è ridotta rispetto al passato: 21,5 contro 16 milioni di pax con lo scalo della Capitale che sconta un calo del 34 per cento sul 2019 contro il 20 di Mxp per effetto della maggior incidenza del traffico intercontinentale.



Al terzo posto si conferma Milano Bergamo con quasi 10 milioni di passeggeri (-7,7% sul 2019) davanti a Napoli (unica a crescere tra i primi 5 aeroporti) e Catania. Completano poi la top ten Venezia (ormai lontanissima dalla quarta posizione conquistata in passato), Bologna, Palermo, Linate (in netta ripresa) e Bari, la vera sorpresa di quest’anno.