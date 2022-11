Volotea fa rotta dall’Italia su Lourdes: nuovi voli da Roma e Catania

Due nuovi voli su Lourdes nella primavera 2023. Volotea ha infatti messo in programmazione sulla destinazione nota per il famosissimo santuario mariano un collegamento da Roma Fiumicino che debutterà il 31 marzo prossimo e uno da Catania, in partenza il 1 aprile.

La nuova rotta da Roma Fiumicino sarà operata con 2 frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì e offrirà 21.200 posti, per un totale di 136 voli. Con il nuovo volo per Lourdes, salgono a 7 le destinazioni di Volotea raggiungibili dallo scalo di Fiumicino, 5 internazionali e 2 domestiche.



“La nostra presenza presso lo scalo di Roma Fiumicino continua a rafforzarsi e, dopo la nuova rotta verso i Paesi Baschi, è con grande piacere che annunciamo il nuovo collegamento alla volta di Lourdes – dice Valeria Rebasti (nella foto), country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Quello spirituale rappresenta uno dei più importanti settori turistici e, con questo nuovo collegamento, vogliamo sostenerne il rilancio”.



Anche da Catania il collegamento su Lourdes sarà operato 2 volte a settimana, il martedì e il sabato. Salgono così a 9 le destinazioni raggiungibili da Catania con Volotea, 6 in Italia e 3 all’estero.