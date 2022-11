Loganair lancia la tariffa economica flessibile per il business travel

Rilanciare il business travel e venire incontro alle nuove esigenze di chi viaggia per lavoro e in particolare delle piccole e medie imprese. Con questo obiettivo Loganair ha lanciato una nuova tariffa economica completamente flessibile: un'iniziativa che risponde contemporaneamente alle esigenze di ridurre i costi e poter modificare le prenotazioni in base alle proprie esigenze.

Come riporta travelmole.com, il vettore ha indivuato le rotte più richieste sul Regno Unito dai viaggiatori d'affari, mettendo a disposizione la tariffa business connect che consente di acquistare un minimo di 5 voli in anticipo con una riduzione sul prezzo. Le date dei voli possono essere indicate successivamente in qualsiasi momento.



Non solo: il vettore ha anche varato la tariffa Business Connect + che consente di prenotare in anticipo un minimo di 10 voli aggiungendo alla flessibilità delle date anche quella del nome completo.