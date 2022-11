Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota la lista dei nominativi per il consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo. L'elenco dei componenti comprende: Antonino Turicchi, che dovrebbe assumere la carica di presidente; Fabio Lazzerini come amministratore delegato; Gabriella Alemanno, Frances Ousleey, Ugo Arrigo come consiglieri.

Come riportato dal Sole 24Ore, Antonino Turicchi è stato direttore generale di Cdp dal 2002 al 2009 curandone la trasformazione in società per azioni. È attualmente ad di Fintecna. L'incarico in Ita ha una durata di 10 mesi. Turicchi conserverebbe anche l'altro incarico. A rappresentare una continuità tra il vecchio e il nuovo cda sarà Fabio Lazzerini, che verrà confermato amministratore delegato della newco. Il top manager è l’unico membro non dimissionario del precedente board, che contava sette consiglieri, oltre al presidente e allo stesso ad.



Nell’ultima assemblea straordinaria è stato cambiato lo statuto della compagnia per la revisione del numero di consiglieri, che ora potranno essere da un minimo di tre fino a un massimo di nove mentre prima della modifica poteva avere da sette a undici membri.



Oggi è in programma anche un incontro tra Ita e i sindacati di categoria. I temi sul tavolo riguardano le assunzioni ed il recupero dei lavoratori attualmente in cassa integrazione, la futura alleanza e il piano industriale, e un adeguamento dei salari dei dipendenti