Usa: oltre 7 milioni di dollari di multe ai vettori per i ritardi nei rimborsi Covid

Gli Stati Uniti hanno multato le compagnie aeree di 7 milioni di dollari per i ritardi nei rimborsi Covid ai passeggeri.

Come riporta Travelmole, cinque vettori stranieri, Air India, Tap Portugal, Aeromexico, El Al e Avianca, sono stati multati, insieme al vettore statunitense Frontier Airlines, per un importo di circa 7,25 milioni di dollari.



"Il nostro compito è monitorare l’operato delle compagnie aeree anche in merito al rimborso ai clienti" ha affermato il segretario ai trasporti Usa, Pete Buttigieg.



Fino ad ora nel 2022 sono state inflitte multe per un totale di 8,1 milioni di dollari. Il Dipartimento dei Trasporti degli Usa ha ricevuto migliaia di reclami dei consumatori sui rimborsi nel mese di agosto e ha specificato che continuerà ad "aumentare le multe" se le compagnie aeree proseguiranno nel ritardare i rimborsi.



Buttigieg ha poi sottolineato che sono previste ulteriori multe poiché le indagini sono ancora in corso.

Dall’inizio del Covid-19, si stima i rimborsi dovuti dai vettori aerei ammontino a oltre 600 milioni di dollari.