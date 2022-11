Virgin Atlantic su Florida e Caraibi con l'A330neo 'Billie Holiday'

Virgin Atlantic rafforza la rotta Usa-Caraibi. Dal 3 novembre è attivo il nuovo collegamento London Heathrow-Tampa Bay in Florida, servito dall’ultimo gioiello della flotta di Richard Branson: l’A330 Neo 'Billie Holiday', che dalle 4 frequenze odierne diverrà giornaliero dal 28 novembre.

“È stato lo stesso fondatore della compagnia ad accompagnare gli ospiti del primo volo in qualità di steward - spiega Daniela Smaldino, sales manager Virgin Atlantic ℅ Discover the World (nella foto) - mostrando l’innovativo Loft di bordo, social space per un massimo di 8 ospiti Upper Class, in abbinamento alla Retreat Suite alle spalle della cabina di volo”.



Con più di 190mila posti venduti all’anno, Virgin Atlantic è oggi l’unica compagnia sul mercato a collegare direttamente la capitale inglese con Tampa Bay, ma anche a gestire il volo più diretto da Milano Linate e Bologna ad Antigua e Barbuda (via Londra), in programma tre volte la settimana sino al prossimo 11 maggio.



Le altre destinazioni servite nei Caraibi sono Barbados (sette a settimana), Santa Lucia (tre a settimana), Grenada, St. Vincent and Grenadine, Montego Bay e Nassau (tutti due volte la settimana).

Alberto Caspani