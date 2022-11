Sea assume a Linate e Malpensa: è la prima volta dopo la crisi Covid

Forse uno dei più tangibili segnali di ripresa del mondo dei trasporti: la società di gestione di uno dei due principali poli aeroportuali italiani torna ad assumere. Segno che il traffico sta realmente tornando alla normalità e con esso sia i flussi di viaggiatori sia gli introiti delle infrastrutture.

Sea ha annunciato l'assunzione di 85 addetti alla sicurezza. O meglio, addette, dal momento che l'accordo sindacale siglato porta alla stabilizzazione di 19 lavoratrici a Linate e 66 a Malpensa.



Il piano di sostegno

Come riporta repubblica.it l'esigenza di assumere esclusivamente personale femminile nasce dai piani degli aeroporti che prevedono una precisa percentuale di lavoratrici.



Inoltre la società di gestione degli aeroporti milanesi ha anche varato un progetto contro il carovita, che prevede l'erogazione di un aiugto alle famiglie sia per il 2022 che per il 2023, da distribuire attraverso la piattaforma di welfare aziendale.



L'accordo sindacale comprende anche l'impegno a stabilizzare il personale assunto con contratti di somministrazione al raggiungimento dei 36 mesi, anche non continuativi, di collaborazione.