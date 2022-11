L'altissima stagione invernale non sarà come la scorsa estate per l'aeroporto di Heathrow. Lo scalo, che durante i mesi caldi era arrivato a imporre un limite di passeggeri giornalieri, chiedendo alle compagnie di cessare la vendita dei biglietti, assicura che non si ripeterà una scelta simile per Natale.

I piani

In realtà lo scorso mese l'aeroporto (che ha dovuto scontare i problemi relativi alla carenza di organico) aveva paventato la necessità di imporre un taglio della capacità anche per le festività invernali.



Tuttavia, dopo i colloqui con le compagnie e le società che si occupano dei servizi a terra, come riporta ttgmedia.com, lo scalo ha corretto il tiro e ha assicurato che il piano messo a punto per affrontare i picchi di traffico non richiederà alcuna limitazione della capacità.