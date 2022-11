Air Transat festeggia i 35 anni dalla sua fondazione e presenta il nuovo operativo

di Amina D'Addario

Saranno in tutto tredici i voli operati da Air Transat ogni settimana dall'Italia verso il Canada. La conferma è arrivata in occasione dell'appuntamento organizzato a Roma dalla compagnia per festeggiare insieme al mondo del trade i 35 anni dalla sua fondazione. Un'occasione per ripercorrere la storia del vettore, cominciata nel 1987 con il primo volo charter da Montréal ad Acapulco e oggi punto di riferimento per i collegamenti diretti tra l'Europa e il Canada.

"In questa ultima stagione estiva - ha sottolineato Tiziana Della Serra, chief sales & marketing della compagnia in Italia - abbiamo offerto una capacità totale di 187mila posti. Non abbiamo ancora raggiunto i livelli pre-pandemia, ma il load factor medio registrato sulla Penisola è stato dell'80% e dell'85% se guardiamo a Roma".



prossima summer, che partirà a maggio, conterà in tutto 13 voli dall'Italia: da Roma 5 voli alla settimana per Toronto e 4 con destinazione Montréal; da Venezia 2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto; e da Lamezia Terme 1 volo alla settimana per Toronto.



Parlando della partnership "consolidata" con Air Transat, Federico Scriboni, head of aviation business development di Adr, ha puntato l'attenzione sulle perfomance delle compagnie nordamericane che, "solo a ottobre, hanno registrato una crescita di oltre il 20% rispetto allo stesso mese del 2019".