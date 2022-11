Oggi sciopero Vueling, i voli garantiti e le riprotezioni

Possibili disagi oggi per chi vola con Vueling. È in corso, su scala nazionale, uno sciopero di 24 ore dei dipendenti della low cost, indetto da Filt -Cgil/Uilt-Uil.

Per supportare i passeggeri, l’Enac ha pubblicato l’elenco dei servizi garantiti: operativi tutti i voli schedulati nelle fasce orarie garantite; i servizi charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; e i seguenti collegamenti con le isole: VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC) VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)



La lista completa è consultabile a questo link



Ai viaggiatori interessati dalle variazioni il vettore garantisce diverse alternative di riprotezione: il rimborso della tratta, che sarà versato entro 7 giorni dalla richiesta, un trasporto alternativo o la riprenotazione su un altro volo per la stessa destinazione, da scegliere in base alla disponibilità.