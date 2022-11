Db-Öbb, arrivano i treni per i mercatini di Natale

Trentino, Alto Adige e Tirolo si preparano al Natale. E Db-Öbb annuncia i treni per raggiungere i tradizionali mercatini. Gli itinerari prendono il via da Trento e Rovereto per arrivare a Bolzano e Bressanone, proseguendo fino a Innsbruck e Monaco di Baviera.

I collegamenti quotidiani, come precisato in una nota, sono 5 e consentono di raggiungere il Trentino Alto Adige, l'Austria e la Baviera senza cambi. I treni transitano tutti per Verona; le partenze da Venezia (con passaggio a Padova) sono previste alle 13.13 o alle 15.35. Da Bologna invece si potrà partire alle 7.45, alle 11.52 e alle 15.50. I biglietti sono disponibili anche nelle agenzie di viaggi partner.