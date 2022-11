Terremoto nelle Marche: sospeso il traffico ferroviario. operativo l'aeroporto di Ancona

Traffico ferroviario sospeso questa mattina nelle Marche in seguito alla forte scossa di terremoto che si è verificata al largo delle coste regionali alle 7,07. La magnitudo, secondo l'Ingv, sarebbe di 5,7 gradi e l’epicentro sarebbe situato a una profondità di 8 chilometri e a 30 chilometri da Fano e 35 chilometri da Pesaro.

Secondo quanto riportato da Trenitalia “Il traffico permane sospeso tra Rimini e Varano e Falconara Marittima e Jesi, ancora in corso l'intervento dei tecnici. La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti”.



Nessuna interruzione invece per quanto concerne il traffico aereo. Secondo quanto riferito dall’Ente nazionale per l’aviazione civile in una nota, l’aeroporto di Ancona Falconara risulta pienamente operativo e non risultano danneggiamenti alle strutture aeroportuali.



Il sisma di questa mattina è stato avvertito in tutto il Centro Italia ed è stato seguito da uno sciame sismico di scosse comprese tra i 3 e i 4 gradi.