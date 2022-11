Si apre ‘A Flight to the Future’: il trasporto aereo ‘green’ in scena ad Aruba

Il trasporto aereo sostenibile al centro di ‘A Flight to the Future’, la prima edizione dell’evento internazionale organizzato dalla Dutch Caribbean Cooperation of Airports (Dcca), che si apre oggi ad Aruba. “Siamo entusiasti di accogliere partecipanti locali e internazionali provenienti dalle isole dei Caraibi olandesi, dai Paesi Bassi e dell’America latina per condividere le conoscenze e creare un dialogo sul futuro dell’aviazione nonché sulla connettività tra le isole nei Caraibi olandesi - dichiara in una nota Joost Meijs, ceo di Aruba Airport Authority N.V. e presidente della Dcca. Aruba è orgogliosa di poter ospitare il primo volo completamente elettrico dei Caraibi con il Pipistrel Velis Electro”.



Fino all’11 novembre si terranno panel, presentazioni, tavole rotonde, masterclass e dimostrazioni giornaliere di volo elettrico con il Pipistrel Velis Electro, il primo aereo elettrico certificato al mondo, presso l'aeroporto di Aruba.

Tra le tematiche al centro dell’evento, il futuro dell’aviazione, la sostenibilità, i nuovi investimenti e le sperimentazioni in atto nel trasporto aereo.