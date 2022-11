Traghetti, passeggeri a livelli pre-Covid per il Gruppo Lauro

Cifre record nella stagione 2022 per il Gruppo Lauro. Tra aprile e settembre, la società che offre collegamenti marittimi veloci ha registrato un incremento del 93% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superando, a luglio e ad agosto, anche i livelli del 2019.

Importante la crescita soprattutto per le linee dirette verso le isole del golfo di Napoli - Ischia in primis - e le due Costiere.



“Si tratta di cifre che certificano l’uscita dal complesso periodo della pandemia e confermano la qualità dei nostri servizi, premiando sforzi non comuni compiuti in anni difficili, che hanno per esempio portato al refitting di alcune unità, sempre più ecosostenibili - spiega in una nota Eliseo Cuccaro, presidente di Alilauro -. In particolare il nostro target ha apprezzato le iniziative legate all’intermodalità, a cominciare dalla collaborazione con Trenitalia, in grado di semplificare gli itinerari di viaggio per la clientela. In quest’ottica – continua - abbiamo raggiunto con Eav un’intesa sulla tratta Napoli-Sorrento che consentirà di viaggiare con un unico abbonamento in aliscafo, autobus e treno”.