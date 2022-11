Air Serbia sceglie Aviareps come gsa in Italia e altri 15 Paesi europei

Aviareps è stata scelta da Air Serbia come agente generale di vendita in 16 Paesi europei, tra cui anche l’Italia. L’azienda specializzata nella rappresentanza dell’aviazione, del turismo e dell’ospitalità fornirà alla compagnia una gamma completa di servizi di vendita, di prenotazione e di biglietteria.

Air Serbia opera un network di oltre 60 destinazioni in Europa, il Mediterraneo e il Nord America dal proprio hub di Belgrado e verso un gran numero di destinazioni anche in Asia e Africa attraverso le compagnie aeree partner. Nell'agosto 2022, Air Serbia ha trasportato più di 400 mila passeggeri, il numero più alto di viaggiatori raggiunto in agosto da quando la compagnia ha iniziato a operare con il suo nome attuale nel 2013.