Wizz Air chiude il trimestre estivo con utili per 68 milioni di euro

Trimestre estivo dalle performance più che positive per Wizz Air, che inverte la rotta rispetto ai tre mesi precedenti raggiungendo un utile da 68 milioni di euro e portando il totale del semestre a -63 milioni. I primi sei mesi di gestione hanno anche fatto registrare un forte balzo in avanti del fatturato passato da poco più di 880 milioni del 2021 ai 2,17 miliardi di quest’anno. Il tutto accompagnato da un load factor tornato a livelli pre covid a quota 86,9 per cento.

Un andamento economico che spinge ora la compagnia ad accelerare ulteriormente sul percorso di crescita nei mesi a venire, come ha spiegato il ceo Jozsef Varadi: “Mentre ci avviciniamo alla stagione invernale 22/23, ci stiamo preparando a operare una capacità superiore del 35 per cento nella seconda metà rispetto al 2019 (normalizzata per l'impatto Covid-19 a febbraio-marzo 2020)".