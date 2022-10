Gran Bretagna: il Governo lancia una campagna per spingere il lavoro nell'aviazione civile

Una campagna a livello nazionale per spingere i giovani, ma non soltanto loro, a intraprendere una carriera nel settore dell’aviazione civile per dare al comparto un futuro di crescita anche a medio e lungo termine. E’ quanto avviene in Gran Bretagna, dove sono appena partite una serie di iniziative volte proprio a invogliare sia chi deve intraprendere il corso di studi sia chi sta pensando a una svolta lavorativa.

La spinta del Governo britannico favorirà iniziative di recruiting e soprattutto di promozione delle opportunità fornite da questo settore a livello lavorativo.



"L'obiettivo di Generation Aviation è molto semplicemente – si legge in una nota del Ministero dei Trasporti -, quello di costruire una forza lavoro aeronautica adatta al futuro – un futuro che può essere realizzato solo da una nuova generazione di lavoratori dell'aviazione, provenienti da tutti gli angoli del paese, che rappresentano la ricca diversità della Gran Bretagna moderna".