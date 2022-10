easyJet: al via la nuova rotta Milano Bergamo - Lisbona

Ha preso il via ieri la nuova rotta Milano Bergamo – Lisbona messa in campo per la programmazione invernale da parte di easyJet. La tratta avrà tre frequenze alla settimana e fa salire a 4 le rotte del vettore dagli scali di Bergamo e Malpensa, dove opera oltre che su Lisbona anche su Faro e Madeira.

“A un anno dall’inaugurazione della Milano Bergamo-Londra Gatwick – ha commentato il country manager Italia Lorenzo Lagorio -, e dopo aver lanciato anche collegamenti per Parigi Charles De Gaulle e Amsterdam, siamo lieti di annunciare l’avvio delle operazioni di un’altra nuova rotta internazionale, che conferma ancora una volta la solidità della nostra partnership con l’aeroporto di Milano Bergamo”.