“Il Gruppo Lufthansa si è economicamente lasciato alle spalle la pandemia e guarda con ottimismo al futuro. Dopo tutto, il desiderio di viaggiare e quindi la domanda di viaggi aerei continua senza sosta. Ora ci stiamo concentrando sul futuro e lanciando il più grande rinnovamento di prodotto della nostra storia”. E’ una sorta di brindisi quello di Carsten Spohr a commento della trimestrale del suo Gruppo Lufthansa, chiusa con un risultato operativo positivo per 1,1 miliardi di euro.

Per il ceo del colosso tedesco si conclude un processo di ristrutturazione e saldo dei debiti con lo Stato rincorso con tutte le forze per fare ripartire la macchina in maniera autonoma, come ha sempre voluto nella sua politica di gestione dell’azienda. Per Lufthansa si è trattato di un trimestre molto robusto come già facevano presagire le premesse e nonostante i problemi di personale che ha rischiato di minare il lavoro fatto.



Tornando ai numeri il gruppo è stato capace di raddoppiare le entrate anno su anno, portandole a 10,1 miliardi di euro nel trimestre estivo. Ma a mantenere vivo l’ottimismo sul fatto che il trend possa proseguire c’è ora l’andamento della domanda che, a detta sempre di Spohr, continua a essere forte, tanto che per l’ultimo trimestre dell’anno, storicamente tra i più deboli, si stima un nuovo utile operativo.