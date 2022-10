di Gaia Guarino

Eva Air ce l'ha fatta. A oltre due anni dal primo tentativo di mettere in pista un collegamento con l'Italia, bloccato sul nascere dalla pandemia, il vettore di Taiwan avvia la rotta su Milano Malpensa con due frequenze alla settimana a bordo dei B777-300er.

La scelta del capoluogo lombardo non è stata casuale, la città è infatti un polo industriale e culturale che ben abbraccia le esigenze sia di un pubblico leisure sia di quello business. "Con l'inaugurazione del nuovo operativo Milano-Taipei, ci saranno più contatti fra l'Italia e Taiwan in ambito economico, commerciale e accademico", sottolinea Clay Sun (nella foto), presidente di Eva Air. L'Italia rappresenta il terzo partner commerciale in Europa dopo Germania e Paesi Bassi. "L'arrivo di una nuova compagnia aerea e di una nuova destinazione sono motivo di grande soddisfazione", conclude Armando Brunini, ceo di Sea. "Mi auguro che in futuro vi possa essere un aumento delle frequenze con una crescente domanda e un incremento dei flussi turistici da e per l'Asia".