Londra Heathrow, da domenica stop al passenger cap

Fine dell’emergenza per l’aeroporto di Londra Heathrow? Considerato quanto successo negli ultimi mesi la prudenza resta comunque la parola d’obbligo, certo che con la fine di questa settimana si potrà mettere la parola fine al lungo capitolo del tetto ai voli per evitare il rischio caos dovuto alla carenza di personalea fronte di un’inaspettata crescita della domanda.

Secondo quanto riportato da simpleflying, in una nota lo scalo ha confermato che dal prossimo 30 di ottobre non verrà più imposta alcuna limitazione alle compagnie aeree che volano da e per l’aeroporto. Nello stesso comunicato, però, viene specificato che sarebbe già iniziato il lavoro di programmazione per affrontare il prossimo picco della domanda, previsto in vista delle festività natalizie: “Stiamo lavorando con le compagnie aeree per concordare un meccanismo altamente mirato che, se necessario, allineerebbe l'offerta e la domanda in un piccolo numero di giorni di punta in vista del Natale. Ciò incoraggerebbe la domanda in periodi meno affollati, proteggendo i picchi più pesanti ed evitando cancellazioni di voli a causa della pressione delle risorse".



Dall’aeroporto fanno comunque notare che nonostante le restrizioni messe in campo, per Heathrow si è trattato di un’estate dagli ottimi numeri che ha riportato lo scalo al vertice degli aeroporti più trafficati d’Europa.