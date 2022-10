Frontier valuta i voli transatlantici, ma attende l'A321xlr

Saranno anni di rivoluzione i prossimi in merito ai voli transatlantici? L’ipotesi è quanto mai credibile considerando che questi saranno gli anni in cui entreranno nelle flotte delle compagnie gli A321xlr, il nuovo modello a corridoio unico di Airbus capace di volare fino a oltre 8mila chilometri in piena autonomia. E sono molti i vettori che stanno studiando l’opportunità di entrare in un mercato ad alto valore aggiunto.

L’ultimo in ordine di tempo ad aprire alle rotte tra Europa e Nord America è stato il vettore low cost Usa Frontier. Nel corso dell’ultima edizione di World Routes che si è tenuta a Las Vegas i vertici della compagnia basata a Denver hanno aperto la porta a questa ipotesi che aprirebbe un nuovo filone sul controverso lungo raggio low cost.



I tempi, tuttavia, non si annunciano brevi e da qui all’eventuale avvio delle operazioni molte cose potrebbero cambiare. Le prime consegne dell’A321xlr per Frontier sono attese non prima del 2026.