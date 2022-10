Gli anni duemila hanno visto la progressiva 'democratizzazione' del trasporto aereo, passato da bene di lusso a mezzo di spostamento alla portata della maggior parte delle persone. Adesso però la tendenza potrebbe invertirsi, come avverte Iberia, secondo cui solo le persone ad alto reddito potranno permettersi di volare.

L'avviso arriva al Governo spagnolo, ma riguarda i viaggiatori di ogni nazionalità: l'aereo potrebbe diventare un servizio disponibile solo per i redditi più alti.



Ad affermarlo è il director corporativo di Iberia Juan Cierco, che rilancia anche un ulteriore evoluzione dello scenario, che vede un settore dell'aviazione a rischio e diversi posti di lavoro in pericolo.



L'allarme riguarda gli effetti che potrebbero avere gli aumenti dei prezzi uniti alle nuove tassazioni sul comparto allo studio di Madrid. Un'azione combinata che, secondo il vettore, porterebbe molte persone a non potersi più permettere di volare.