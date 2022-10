Ryanair, in Spagna il 28 ottobre scioperano gli addetti ai servizi a terra

Incomincia in Spagna una nuova raffica di scioperi del personale Ryanair addetto all'handling aeroportuale. Le astensioni dal lavoro dureranno fino a gennaio e la prima è prevista per il 28 ottobre e coinvolgerà 7 aeroporti: Santiago de Compostela, Malaga, Gran Canaria, Murcia, Ibiza, Madrid e Palma di Maiorca.

Il vettore ha invece evitato lo sciopero negli scali di Valencia, Lanzarote, Alicante, Reus, Saragozza, Fuerteventura e Girona. Fonti sindacali hanno spiegato a Preferente che la riduzione del numero degli scali interessati alle proteste è dovuta alle pressioni esercitate dallo stesso segretario generale del sindacato del trasporto aereo che “incomprensibilmente” ha deciso di non sostenere l’appello all’astensione dal lavoro.



Una vera e propria guerra interna al sindacato, dietro la quale ci sarebbe un accordo siglato da Ryanair per migliorare le condizioni degli equipaggi di cabina.