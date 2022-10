Agenzie e vettori chiedono al Governo spagnolo lo stop alle mascherine in aereo

Allinearsi al resto dell'Unione europea e far decadere l'obbligo di indossare la mascherina in aereo. Questa la richiesta che arriva da agenzie di viaggi e compagnie aeree spagnole al Governo di Madrid.

Ceav e Ala, le associazioni delle due categorie in questione, sottolineano come la Spagna sia l'unico Paese in Ue a prevedere ancora questo obbligo.



La richiesta, sottolinea preferente.com fa seguito anche all'annuncio dello stop, da oggi, alle misure restrittive per l'ingresso dei turisti extra Ue a partire da oggi. E proprio l'abolizione dei controlli, affermano le associazioni, renderebbe obsoleto l'obbligo delle mascherine.