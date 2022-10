Oltre 600 voli cancellati e ripercussioni per 100.000 passeggeri. È questo il bilancio di previsione che fa Ryanair rispetto allo sciopero dei controllori di volo italiani che prenderà il via a mezzanotte di oggi, 20 ottobre, e proseguirà per tutta la giornata di domani, 21 ottobre.

Il vettore, infatti, sostiene di aver dovuto cancellare 600 voli a causa dello sciopero dei controllori di volo. “È giunto il momento che l'UE intervenga e protegga i passeggeri europei, affinché non vengano ripetutamente tenuti in ostaggio dagli scioperi dei controllori di volo" dice Neal McMahon, direttore delle operazioni di Ryanair.



La compagnia chiede al Governo e alla Commissione europea di intervenire per evitare che l’intera rete dei collegamenti europei venga scombussolata a causa degli scioperi e della carenza di personale.