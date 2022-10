Sciopero del 21 ottobre: Iberia offre il cambio gratuito per tutti i voli

Cambio gratuito fino al 30 ottobre per tutti i clienti che hanno acquistato un volo sull'Italia per domani, 21 ottobre. Iberia annuncia il piano in vista dello sciopero di domani, venerdì. La possibilità di modificare senza costi il proprio biglietto viene offerto a tutti coloro che hanno previsto di volare nella giornata in questione sulla Penisola, indipendentemente da fatto che il loro volo sia toccato o meno dalle cancellazioni. In alternativa, viene proposto anche un voucher.

Come riporta preferente.com, nel caso invece in cui il volo sia cancellato a causa delle proteste dei controllori di volo saranno ovviamente applicate le norme generali standard.