Si annuncia una giornata particolarmente difficile domani per il trasporto 21 ottobre aereo a causa dello sciopero di 12 ore che interesserà il personale dell’Enav, l’Ente nazionale degli assistenti di volo, che si fermerà dalle 8 alle 20. Uno stop che va ad unirsi all’astensione dal lavoro del personale di easyJet aderente a Uilt-Uil e di quello Vueling aderente a Filt-Cgil e Uilt-Uil.

In merito allo sciopero Ita Airways ha reso noto l'elenco dei voli cancellati: a questo link è possibile consultare tutti i collegamenti che non saranno operati dopodomani, che comprende sia i voli domestici sia quelli internazionali.



Il piano straordinario

Come si legge sul sito di Ita Airways, la compagnia ha anche attuato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, con riprenotazioni sui primi voli disponibili. Il 20% dei passeggeri coinvolti dalle cancellazioni riuscirà a volare nella medesima giornata del 21 ottobre, afferma il vettore.



Oltre allo stop del trasporto aereo sono previsti disagi anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario in Friuli Venezia Giulia e Veneto e quello pubblico locale a Roma.