Luxair, via alle vendite per il volo da Pescara

Da Pescara al Lussemburgo con Luxair. La compagnia ha annunciato l'apertura delle vendite per il collegamento che unirà l'Aeroporto d'Abruzzo con il Granducato. Gli aerei con le livree della compagnia decolleranno per la prima volta sulla rotta a nella primavera del prossimo anno.

Il primo volo è infatti in programma per il 27 marzo 2023, come riporta chietitoday.it. La rotta sarà operata due volte la settimana, per la precisione ogni lunedì e venerdì. L'atterraggio è previsto due ore dopo la partenza.