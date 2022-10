La frase viene detta tra una cosa e l’altra, quasi a non volergli dare molto peso. Ma ora in casa Aeroitalia si torna a parlare del principale obiettivo e del motivo per cui è stata fondata: diventare una protagonista dei voli a lungo raggio.

L’occasione è stata la presentazione dei piani su Bergamo della compagnia fondata da German Efremovich e Marc Bourgade e guidata da Gaetano Intrieri nel ruolo di amministratore delegato. Un salto di qualità rispetto alla partenza estiva che segna anche l’ingresso nella tana del lupo, ovvero nel fortino di Ryanair. Nessuna voglia di competere, come era stato già ribadito in precedenza quando il vettore low cost era tornato a Forlì, ma del tentativo di offrire un’alternativa. A partire dal volo su Roma, il primo che debutterà, a partire da novembre.



Il grande passo

Una sfida impegnativa che sfocerà poi nel grande passo della summer 2023, quando Aeroitalia, ha spiegato in conferenza stampa, punterà ad aprire 30 nuove rotte, molte delle quali fuori dai confini di casa nostra. E quando Aeroitalia, se le condizioni di mercato saranno favorevoli, inizierà a operare i primi collegamenti a lunga gittata. Nessun accenno a destinazioni, rotte tempi o quant’altro. Una semplice apertura per mostrare al mercato che la compagnia è pronta per lanciare la propria sfida. Magari proprio con Bergamo come partner d’eccezione.