Ita Airways: il Mef conferma l'azzeramento delle deleghe al presidente Alfredo Altavilla

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato l’azzeramento delle deleghe al presidente di Ita Airways Alfredo Altavilla, come deciso nell’ultimo consiglio di amministrazione della compagnia aerea. Una decisione a cui aveva fatto seguito il conferimento delle stesse all’amministratore delegato Fabio Lazzerini.

Non sarà quindi necessario aspettare il parere dell’assemblea dei soci che si terrà il prossimo 8 novembre e quindi diventa effettivo il depotenziamento del presidente, che perde in questo modo anche le funzioni relative al processo di privatizzazione, una delle cause scatenanti, quest’ultima, dello scontro al vertice che si consumava ormai da tempo.