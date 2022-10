L’equipaggio che manca alle compagnie aeree

Mancano i piloti. La sbornia estiva segnata dalla grande ripresa nasconde qualche mancanza pesante. Ci siamo infatti dimenticati che negli anni passati le compagnie aeree hanno ritirato, fermato e messo in stand-by tanti aerei. La pandemia ha costretto i vettori a operare tagli pesanti sul personale e ora mancano gli equipaggi. E non arriveranno tanto presto.

Notizia confermata oggi sul palco di TTG Travel Experience da manager di peso come Gabriella Galantis di Lufthansa e Flavio Ghiringhelli di Emirates. Non aspettiamoci grandi recuperi nei prossimi mesi perché la formazione di un equipaggio necessità di tempi medio lunghi. Una coda di quello che ha messo in difficoltà il trasporto aereo nel 2020 e nel 2021. E una parte di quello che abbiamo visto sotto altri aspetti in alcuni scali nord europei questa estate. Servirà tempo.