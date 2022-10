Gnv apre le prenotazioni per la summer 2023

In occasione di TTG Travel Experience 2022, che aprirà i battenti domani, mercoledì 12 ottobre, Grandi Navi Veloci annuncia l'apertura delle prenotazioni per la prossima stagione estiva. I biglietti per i traghetti della compagnia si potranno acquistare dal 24 ottobre, con incentivi per chi prenota entro il 7 novembre su tutte le tratte, ad esclusione delle Baleari.

"L’annuncio dell’apertura del booking per la stagione 2023 durante TTG Travel Experience - si legge nella nota della compagnia - vuole essere un segnale di riconoscimento e impegno nei confronti del settore trade, che nel 2022 ha contribuito in modo significativo al successo della compagnia registrando un incremento del 37% delle prenotazioni rispetto alla stagione estiva 2021, confermandosi un partner fondamentale con cui – da sempre – GNV attiva strategie e sinergie di crescita del mercato".