American Airlines: Roma migliore scalo per i clienti

I membri del team di American Airlines dell’aeroporto di Roma si sono aggiudicati la Customer Cup, assegnata dal vettore per la qualità dei servizi offerti nel secondo trimestre 2022.

La Customer Cup è stata consegnata agli addetti di scalo della compagnia per aver raggiunto e superato gli obiettivi previsti. Puntualità nell’orario di partenza, capacità di ridurre i tempi necessari per far ripartire un volo, consegna bagagli e commenti positivi dei passeggeri sulla loro esperienza complessiva in aeroporto sono i criteri che hanno distinto i membri del team passeggeri di Roma Fiumicino da quelli di altre stazioni American, della stessa categoria, dislocate nel mondo.



Un merito che i dipendenti del vettore a Roma dividono con Aeroporti di Roma. “Questo riconoscimento rappresenta una solida conferma di efficacia del percorso da tempo intrapreso volto alla ricerca dell'eccellenza dei servizi offerti a passeggeri e compagnie aeree, come anche riconosciuto dall’Airport Council International che ha premiato Fiumicino come l’aeroporto più apprezzato in Europa assegnandogli il “Best Airport Award” per la quarta volta” ha commentato Federico Scriboni, head of aviation business development di Adr.