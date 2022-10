Lot, accordo con Blue Air per i collegamenti sul Nord America

Lot Polish Airlines espande il netwok in Nord America grazie al nuovo patto con Blue Air. In seguito all'accordo di interline i clienti della compagnia polacca in partenza da Varsavia potranno raggiungere oltre 100 destinazioni del network del vettore statunitense.

Michal Fijol, chief commercial officer di Lot aggiunge in una nota: "I passeggeri possono ora prenotare voli diretti per la loro destinazione finale; a loro sarà sufficiente un solo biglietto e, naturalmente, potranno effettuare un unico check-in dei bagagli".



Il vettore polacco vola attualmente fino a 35 volte a settimana verso i principali aeroporti Usa. La compagnia prevede inolte di riprendere i voli sugli States da Budapest entro la prossima estate.