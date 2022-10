Royal Brunei Airlines torna a TTG Travel Experience

Anche Royal Brunei Airlines torna come espositore a TTG Travel Experience di Rimini dopo la lunga pausa della pandemia. Il vettore rappresentato da Airconsult come gsa per l’Italia arriverà in fiera per incontrare agenti di viaggi e tour operator e per illustrare le ultime novità messe in campo dalla compagnia.

Attualmente il network della compagnia prevede, per l’Europa, un collegamento con Londra con la possibilità di connessioni verso Sud Est asiatico, Estremo Oriente e Australia. La compagnia di bandiera del sultanato, inoltre, è reduce dalla premiazione alla cerimonia di Gala in Asia e Oceania a Ho Chi Minh City per i World Travel Awards 2022. La terza vittoria consecutiva per il Leading Cabin Crew in Asia segna una nuova importante pietra miliare per la compagnia aerea.