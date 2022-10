Il vettore africano RwandAir al debutto a TTG Travel Experience

Sarà un debutto assoluto quello di RwandAir a Rimini per la prossima edizione di TTG Travel Experience. Il vettore africano, rappresentato da TAL Aviation Italy come gsa per la Penisola, è fresco reduce da tre premi Skytrax come best airline staff, best cabin crew e best cabin cleanliness per il continente africano.

La compagnia di bandiera ruandese, che ad agosto scorso è entrata in Bsp Italia, opera in Africa con un network ampio e collega Kigali con Bruxelles e Doha, intende così presentarsi ai tour operator specializzati e a tutti gli agenti di viaggio italiani per proporre i propri servizi di altissimo livello.