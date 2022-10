L’industria del trasporto aereo ce la farà a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni fissato per il 2050 e tutte le compagnie stanno facendo il massimo sforzo per arrivare a questo risultato. Ma tutto ciò ha un costo molto elevato e sarà inevitabile che si ripercuoterà sui passeggeri con nuovi aumenti. E’ questo il messaggio dal ceo della Iata Willie Walsh nel corso di una presentazione all’evento Eurocontrol che si è tenuto a Bruxelles.

Per i clienti, quindi, sono in arrivo nuovi rincari dopo quelli determinati dalla crisi energetica attuale e per il prossimo futuro si dovrà fare i conti con costi dei biglietti inevitabilmente più alti. "Non siamo stati abbastanza espliciti nel dire alla gente cosa stiamo facendo e cosa intendiamo fare – ha spiegato Walsh -. Ma sono molto fiducioso che l'industria si sia impegnata a raggiungere lo zero netto e il 2050. Sarà difficile arrivarci. Ma senza dubbio, ci arriveremo. Costerà un sacco di soldi. E la transizione da dove siamo oggi al 2050 sarà difficile, e sarà costosa, e si rifletterà nei prezzi dei biglietti".