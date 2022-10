Turkish Airlines e il ruolo sul mercato italiano

Affidabile, competitivo e all'altezza delle aspettative delle adv e dei t.o. Sono queste le parole riservate a Turkish Airlines da parte di Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, in occasione dei 50 anni della rotta Milano-Istanbul. "È un partner fondamentale per la distribuzione turistica italiana - sottolinea Jelinic - sia per gli operatori incoming sia outgoing. Grazie alle sue numerose interconnessioni, infatti, ha permesso di far conoscere la Turchia a tantissimi italiani".

Riconoscimenti di stima arrivano contemporaneamente da Armando Brunini, a.d. di Sea, il quale non soltanto non ha mancato di evidenziare la solidità e la professionalità del vettore, ma ha voluto ricordare come, durante il duro periodo della pandemia, quando tutte le compagnie hanno lasciato a terra i propri aerei è stata Turkish Airlines l'unica a stringere la cinghia il minimo indispensabile. "È stato un messaggio importante - conclude Brunini - perché ha consentito a Milano di restare collegata con il resto del mondo tramite l'hub di Istanbul". G. G.