di Gaia Guarino

Turkish Airlines festeggia il 50° anniversario del primo volo tra Milano e Istanbul, e lo fa con una kermesse d’eccezione a Palazzo Clerici. All’ombra della Madonnina sono stati accolti i vertici della compagnia aerea ma anche rappresentanti del mondo del turismo, dell’aviazione e dello sport per celebrare insieme questo considerevole traguardo.

Da quel 1° aprile 1972 di passi avanti ne sono stati fatti, oggi infatti il vettore turco collega il capoluogo lombardo e Istanbul con 5 voli al giorno e 5-6 voli cargo a settimana. “Guardiamo sempre a interessanti opportunità sul mercato italiano - commenta Ömer Faruk Sönmez, vp, Sales Southern Europe -. Stiamo lavorando su nuove rotte, e sebbene al momento non possiamo annunciare nulla di ufficiale, per l’anno prossimo abbiamo almeno una nuova destinazione in pipeline ma dipenderà molto dalle risorse a disposizione, dagli aeromobili al personale”.



Un processo, dunque, che porterà Turkish Airlines a incrementare la seat capacity e le frequenze sugli operativi già esistenti, senza però smettere di guardare al futuro. “Sia globalmente sia nello specifico sull’Italia – prosegue – abbiamo già quasi raggiunto il numero di passeggeri trasportati nel 2019, anno che abbiamo invece superato in termini di fatturato”.