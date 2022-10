Grandi Navi Veloci: quattro nuove navi per il prossimo anno

Saranno 4 le nuove navi che entreranno nella flotta di Grandi Navi Veloci nel 2023, anno in cui la compagnia festeggerà i propri 30 anni di attività. Si tratta di un’ulteriore spinta dopo la crescita degli ultimi due anni con il passaggio da 16 a 25 unità. Il dato è emerso nel corso della terza edizione dei Gnv Awards, ospitata a Genova per premiare le migliori agenzie di viaggio del proprio network.

Intanto la compagnia festeggia anche risultati di eccellenza per le perfomance estive. “I dati migliori - evidenzia Matteo Della Valle, passenger sales&marketing staff director - giungono dalla Sardegna (+45% di volumi con 4 navi in servizio) e dalla Sicilia (+22% con 6 navi in servizio), ma a livello di prodotto funziona molto bene la sponda con l’Albania, così come la scelta di proporre il camping on board. Per agevolare le prenotazioni con le adv, cui si sono aggiunti quest’anno 17 nuovi partner Elite (per un totale di 100), lanceremo poi un nuovo sistema di reservation entro la fine del primo semestre 2023”. A. C.